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Обнаружена связь между низким уровнем тестостерона у мужчин и повышенным риском смертности от всех причин

Обнаружена связь между низким уровнем тестостерона у мужчин и повышенным риском смертности от всех причин

Давно известно, что снижение тестостерона сопровождается обострением различных недугов у мужчин. Однако оставался нерешенным вопрос, могут ли циркулирующие половые гормоны влиять смертность? Чтобы ответить на этот вопрос ученые из университета Западной Австралии проанализировали 11 исследований, посвященных этому вопросу, в которых приняли участие более 24 тысяч человек.

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