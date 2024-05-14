Обнаружена связь между низким уровнем тестостерона у мужчин и повышенным риском смертности от всех причин

Давно известно, что снижение тестостерона сопровождается обострением различных недугов у мужчин. Однако оставался нерешенным вопрос, могут ли циркулирующие половые гормоны влиять смертность? Чтобы ответить на этот вопрос ученые из университета Западной Австралии проанализировали 11 исследований, посвященных этому вопросу, в которых приняли участие более 24 тысяч человек.