«Рыбный союз» прогнозирует цену на икру в 20 тыс. рублей к Новому году

Председатель «Рыбного союза» Александр Панин выразил мнение, что цена на красную икру к Новому году составит около 20 тыс.
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