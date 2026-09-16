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Царьград

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«Рыбный союз» прогнозирует цену на икру в 20 тыс. рублей к Новому году

«Рыбный союз» прогнозирует цену на икру в 20 тыс. рублей к Новому году

Председатель «Рыбного союза» Александр Панин выразил мнение, что цена на красную икру к Новому году составит около 20 тыс.

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