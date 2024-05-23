Россияне втрое чаще стали обращаться за ВНЖ Бахрейна

У россиян увеличился интерес к получению вида на жительство (ВНЖ) Бахрейна. Число запросов на оформление этого документа с января по 8 мая 2024-го выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил «Известиям» директор компании «Финион» Вячеслав Картамышев.
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