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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барселона» оторвалась от «Реала» на 6 очков после 11 туров Ла Лиги

«Барселона» оторвалась от «Реала» на 6 очков после 11 туров Ла Лиги

Матч клубов на «Сантьяго Бернабеу» завершился разгромной победой каталонцев – 4:0. Теперь между ними 6 очков.

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