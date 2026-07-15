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ФСБ: готовившего теракт по заданию Киева на нефтяном предприятии Югры задержали

ФСБ: готовившего теракт по заданию Киева на нефтяном предприятии Югры задержали

ФСБ России задержала жителя Тюменской области, которого подозревают в подготовке теракта на нефтяном предприятии в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по заданию украинских спецслужб.

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Traveller
Повесить под телекамеры - и как рукой сметёт таких желающих.
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