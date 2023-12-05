«Я приехала, я в шоке»: основательница «Движения первых» посетила выставку «Россия»

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 декабря, ФедералПресс. Семиклассница Диана Красовская, которую называют основательницей «Движения первых», заразила своим энтузиазмом школьников из Севастополя на выставке «Россия» на ВДНХ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии