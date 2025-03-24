В рамках проекта «Школа журналистики независимых СМИ» состоится новая лекция

Тема следующей встречи - искусство создания интересного интервью. Лекцию проведет Иван Сурвилло - директор проекта «Страну меняют люди» Агентства стратегических инициатив и экс-руководитель проекта «Беседы с Иваном Сурвилло» в ТАСС.
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