Добрый Мир
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Добрый Мир

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  • Константин Самарин
    Вашими-бы устами, да мёд пить... Вот только, вражеские дроны уже и до Москвы долетают, и до Питера, и до Пскова, напл..."Серп" ставит точ...
  • ММ
    Начинить Сармат обычной взрывчаткой и отправить на Пентагон. С предупреждением, что следующий заряд может быть атомным.Размер воронки от...
  • Сергей Гриценко
    🤣😂Сегодня ночью из ...

ДОИГРАЛИСЬ: ПРИБАЛТЫ НАПРАСНО ОБИДЕЛИ ЛАВРОВА. МОСКВА ОЗВУЧИЛА ПОСЛЕДСТВИЯ

ДОИГРАЛИСЬ: ПРИБАЛТЫ НАПРАСНО ОБИДЕЛИ ЛАВРОВА. МОСКВА ОЗВУЧИЛА ПОСЛЕДСТВИЯ

Вчера 46K прочитали Вызов прибалтийских дипломатов «на ковер» к Сергею Лаврову может иметь куда более серьезные последствия, чем кажется на первый взгляд.

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Комментарии
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ВЧ
Владимир Черноморский
Всё идёт к полномасштабной войне, года через два, придется и Европу утихомиривать, только меч кладенец, как показывает история, может навести порядок, ну будем подождать, как говорится
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18 час.
Александр Крылов
Зачем нужны России страны-карлики? Русские, желающие уехать из таких недогосударств, давно их покинули. Ждуны - это не про проруских граждан прибалтики, скорее к сторонникам власовцев.
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8 час.

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