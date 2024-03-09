Вчера 46K прочитали Вызов прибалтийских дипломатов «на ковер» к Сергею Лаврову может иметь куда более серьезные последствия, чем кажется на первый взгляд.
ДОИГРАЛИСЬ: ПРИБАЛТЫ НАПРАСНО ОБИДЕЛИ ЛАВРОВА. МОСКВА ОЗВУЧИЛА ПОСЛЕДСТВИЯ
Комментарии
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ВЧ
Владимир Черноморский
Всё идёт к полномасштабной войне, года через два, придется и Европу утихомиривать, только меч кладенец, как показывает история, может навести порядок, ну будем подождать, как говорится
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18 час.
Александр Крылов
Зачем нужны России страны-карлики? Русские, желающие уехать из таких недогосударств, давно их покинули. Ждуны - это не про проруских граждан прибалтики, скорее к сторонникам власовцев.
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8 час.
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