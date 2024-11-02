В Америке молятся на этого русского гения! Шестеркин совершил невероятные спасения, заставив плакать «Оттаву»

А Хлебушек продолжил погоне за Капризовым и Кучеровым.16 очков в 10 матчах — результат великолепный, но конкуренция в нынешнем сезоне в споре лучших бомбардиров такова, что эти цифры лишь дают возможность попасть в топ–10, и не более.