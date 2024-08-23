В США обвинили Маска из-за ложной поддержки Трампа и Харрис знаменитостями

Социальную сеть X (бывший Твиттер), принадлежащую американскому предпринимателю Илону Маску, заполнили ложные новости о поддержке кандидатов на пост президента США Дональда Трампа и Камалы Харрис различными знаменитостями.
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