Представители Народного фронта в нерабочие дни присоединились к волонтерам #МыВместе

В минувшие нерабочие дни, объявленные в регионах из-за роста заболеваемости коронавирусом, депутаты Госдумы, члены Центрального штаба Народного фронта присоединились к акции #МыВместе, чтобы оказать помощь пожилым и маломобильным людям, медикам, учителям и самим волонтерам.
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