Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Выше всяких похвал! Таким вышел разговор Путина с иностранными журналистами

     Вы знаете, после просмотра встречи (даже диалога) Путина с иностранными журналистами возникло много идей того, о чем бы хотелось написать из его ответов.

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Комментарии
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людмила бер
Путин, войдет в историю, и не только России, ..... правильно говорят Богом послан России...
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14 час.
МП
Михаил Пантюхин
Да действительно это НАШ РОДНОЙ РУССКИЙ (ПО НАЦИОНАЛЬНОСТИ) ПРЕЗИДЕНТ! МОЛОДЕЦ! ВСЕХ СДЕЛАЛ! Но жаль, что в правительстве и Госдуме много тех, кто ведёт подрывную деятельность против Президента и народа России! Нам не страшен внешний враг, но внутренний самый опасный, ведь ведёт свою мразотную деятельность целенаправленно, по пунктам из методичек и на деньги англосаков!!!
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1 час.
Людмила Фирстова
Михаил, откуда такая информация? Какие такие внутренние враги в правительстве РФ и Госдуме? Вы хотите сказать,что наш президент терпит таких предателей  в своей команде? Глупость полная!
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45 мин.

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