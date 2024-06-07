Выше всяких похвал! Таким вышел разговор Путина с иностранными журналистами

МП

Михаил Пантюхин

Да действительно это НАШ РОДНОЙ РУССКИЙ (ПО НАЦИОНАЛЬНОСТИ) ПРЕЗИДЕНТ! МОЛОДЕЦ! ВСЕХ СДЕЛАЛ! Но жаль, что в правительстве и Госдуме много тех, кто ведёт подрывную деятельность против Президента и народа России! Нам не страшен внешний враг, но внутренний самый опасный, ведь ведёт свою мразотную деятельность целенаправленно, по пунктам из методичек и на деньги англосаков!!!