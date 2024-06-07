Вы знаете, после просмотра встречи (даже диалога) Путина с иностранными журналистами возникло много идей того, о чем бы хотелось написать из его ответов.
Выше всяких похвал! Таким вышел разговор Путина с иностранными журналистами
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
людмила бер
Путин, войдет в историю, и не только России, ..... правильно говорят Богом послан России...
Ответить
14 час.
МП
Михаил Пантюхин
Да действительно это НАШ РОДНОЙ РУССКИЙ (ПО НАЦИОНАЛЬНОСТИ) ПРЕЗИДЕНТ! МОЛОДЕЦ! ВСЕХ СДЕЛАЛ! Но жаль, что в правительстве и Госдуме много тех, кто ведёт подрывную деятельность против Президента и народа России! Нам не страшен внешний враг, но внутренний самый опасный, ведь ведёт свою мразотную деятельность целенаправленно, по пунктам из методичек и на деньги англосаков!!!
Ответить
1 час.
Людмила Фирстова
Михаил, откуда такая информация? Какие такие внутренние враги в правительстве РФ и Госдуме? Вы хотите сказать,что наш президент терпит таких предателей в своей команде? Глупость полная!
Ответить
45 мин.
Свежие комментарии