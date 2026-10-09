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Регионы России

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В Киеве вызваны перебои в работе канализационной системы из-за проблем с электроснабжением

В Киеве вызваны перебои в работе канализационной системы из-за проблем с электроснабжением

Секретарь общины Александр Медведь в своём Telegram-канале уточнил, что приём сточных вод в канализационные сети Киева, включая территорию Борщаговки, временно прекращён.

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