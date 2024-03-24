Москвичи могут перевести городские баллы на помощь пострадавшим в «Крокусе»

На сайте «Миллион призов» можно сделать пожертвование пострадавшим в «Крокусе» Организаторы акции «Миллион призов» в Москве объявили, что жители столицы могут помочь пострадавшим в Crocus City Hall и их семьям, используя баллы, заработанные при участии в городских проектах.