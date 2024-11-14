Порошенко: Запад перестанет помогать Украине из-за выплат Зеленского

Президент страны пообещал украинцам выдать по тысяче гривен Запад может перестать оказывать помощь Украине из-за того, что президент страны Владимир Зеленский пообещал украинцам выплатить по тысяче гривен в рамках программы социальной поддержки.
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