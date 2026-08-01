Светлые волосы и голубые глаза: почему дети Сергея Лазарева совсем не похожи на отца

В российском шоу-бизнесе личная жизнь Сергея Лазарева остаётся одной из самых закрытых тем. В отличие от коллег, которые делятся в Сети практически каждым шагом своих детей, бывший солист популярного дуэта Smash!! построил вокруг своей семьи настоящую крепость.