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Не только о футболе

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Победа Португалии и поражение Грузии, Смолов вернулся в «Краснодар», Макдэвид тащит «Эдмонтон» в финале НХЛ, Медведев едет на Олимпиаду и другие новости

Победа Португалии и поражение Грузии, Смолов вернулся в «Краснодар», Макдэвид тащит «Эдмонтон» в финале НХЛ, Медведев едет на Олимпиаду и другие новости

1. Пятый день Евро-2024 украсили два ярких матча. Турция и Грузия выдали концерт (3:1) с красивыми голами – Гюлер из «Реала» забил в дальнюю девятку из-за штрафной, фанаты подрались на трибунах.

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Комментарии
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Лена Мисько
зря венгры воротчика в штанах алкоголичках сменили в сборной
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1 час.
Лена Мисько
Первое интервью Деяна Станковича в «Спартаке» ⚽️ А еще кадры прилета в Москву с экскурсией по стадиону и музею 🔴⚪️ Такое мы смотрим! (https://youtu.be/Imy2qXU_zpw)🌐
- YouTube
youtu
Ответить
1 час.
Лена Мисько
Шакира, конечно, вечный какой-то, и постоянно забивает. На этот раз хоть орлов никаких не показывает.
Ответить
36 мин.

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