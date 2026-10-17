Военнослужащие срочной службы воинской части 6713 внутренних войск вместе с представительницами Белорусского союза женщин испекли пять пирогов для семейного чаепития «День матери и отца встречаем за чаем», которое пройдёт 18 октября в Могилеве.
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