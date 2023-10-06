Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Айове протестующие напали на автомобиль кандидата на пост президента США

В Айове протестующие напали на автомобиль кандидата на пост президента США

В Гриннелле американского штата Айова двое протестующих совершили нападение на машину команды кандидата в президенты США Вивека Рамасвами после спора об Украине, политика в этот момент машине не было, сообщили в Life .

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