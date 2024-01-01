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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Френки де Йонг: «Я доволен в «Барсе», всегда мечтал играть здесь. Я все еще могу стать лучше»

Френки де Йонг: «Я доволен в «Барсе», всегда мечтал играть здесь. Я все еще могу стать лучше»

«Я в клубе, о котором всегда мечтал. Я очень доволен в «Барселоне». На данный момент мне здесь хорошо.

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