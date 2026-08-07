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NewsOne

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На деньги России Пашинян пытается увести страну в Европу, заявил эксперт

На деньги России Пашинян пытается увести страну в Европу, заявил эксперт

Ереванский медиаэксперт Тигран Кочарян в эфире программы «Мнение» на News Front заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о невозможности одновременного членства страны в ЕАЭС и ЕС.

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