ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ❗️ На улице Мира выявлена утечка воды из водопровода. Принимаются меры по ее локализации.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ❗️ На улице Мира выявлена утечка воды из водопровода. Принимаются меры по ее локализации.