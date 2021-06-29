SUSANIN

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Количество коек для больных коронавирусом в Удмуртии выросло в 2 раза за полмесяца

Количество коек для больных коронавирусом в Удмуртии выросло в 2 раза за полмесяца

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии увеличили количество коек для больных коронавирусом. Как сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики, полностью как ковид-центры работают ГКБ № 6, ГКБ № 2 и Республиканская клиническая инфекционная больница.

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