Количество коек для больных коронавирусом в Удмуртии выросло в 2 раза за полмесяца

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии увеличили количество коек для больных коронавирусом. Как сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики, полностью как ковид-центры работают ГКБ № 6, ГКБ № 2 и Республиканская клиническая инфекционная больница.