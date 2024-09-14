🛠 В Судаке завершают благоустройство заповедника мыса Алчак Сейчас мастера местного лесхоза изготавливают резные иконы.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🛠 В Судаке завершают благоустройство заповедника мыса Алчак Сейчас мастера местного лесхоза изготавливают резные иконы.