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На Украине призвали всех военнообязанных, включая женщин, явиться в военкоматы

На Украине призвали всех военнообязанных, включая женщин, явиться в военкоматы

Всех военнообязанных украинцев, включая женщин, призвали явиться в военкоматы. Об этом объявил начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

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