Добрый Мир

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В Ирландии пожаловались на украинских беженцев Об этом сообщает "Рамблер"

В Ирландии пожаловались на украинских беженцев Об этом сообщает "Рамблер"

Помощь беженцам из Украины «уничтожает» сферу туризма в Ирландии, сообщает The Irish Examiner. Фото: ТАССПо данным издания, на юге графства Керри в местных отелях для размещения вынужденных украинских переселенцев выделили 3 тысячи 741 койко-место.

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