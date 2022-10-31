В Ирландии пожаловались на украинских беженцев Об этом сообщает "Рамблер"

Помощь беженцам из Украины «уничтожает» сферу туризма в Ирландии, сообщает The Irish Examiner. Фото: ТАССПо данным издания, на юге графства Керри в местных отелях для размещения вынужденных украинских переселенцев выделили 3 тысячи 741 койко-место.