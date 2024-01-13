Пентагон назвал цель нового авиаудара по столице Йемена

В Пентагоне подтвердили, что США в ночь на 13 января нанесли новый авиаудар по столице Йемена Сане. По словам представителей оборонного ведомства, целью атаки стала радарная установка хуситов, об этом сообщается на странице Центрального командования США в соцсети X (бывшая Twitter).
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