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В России будут блокировать продажу некачественных продуктов на кассах

В России будут блокировать продажу некачественных продуктов на кассах

До третьего квартала 2024 года Министерство промышленности и торговли РФ, Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и Россельхознадзор  разработают систему, которая автоматизирует процесс прекращения продаж в магазинах продуктов, произведенных из нестандартного сырья.

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