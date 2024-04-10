В России будут блокировать продажу некачественных продуктов на кассах

До третьего квартала 2024 года Министерство промышленности и торговли РФ, Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и Россельхознадзор разработают систему, которая автоматизирует процесс прекращения продаж в магазинах продуктов, произведенных из нестандартного сырья.
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