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4 бытовые вещи, которыми пользуется вся Европа и Америка, а в России об этом даже не слышали

4 бытовые вещи, которыми пользуется вся Европа и Америка, а в России об этом даже не слышали

Россия, к сожалению, во многом еще живет по принципу: предкам нормально, чего же менять-то? Нормально иметь централизованное отепление с середины октября по середину апреля.

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Комментарии
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Михаил Бобко
Жарикова так пишет, будто за бугром это применяется практически повсеместно.  Похоже на статейку написанной по методичке. Скорее, Жарикова даже не бывала в России. Или просто не ходит в гости. А так три новшества люди сами себе устанавливают. Домовой пылесос видел в отелях, там есть смысл их установки. Статейка ни о чём.
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17 час.
Владимир Аверков
за наливалку для кастрюль-30тыс?...и на хрена?
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15 час.

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