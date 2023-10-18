4 бытовые вещи, которыми пользуется вся Европа и Америка, а в России об этом даже не слышали

Михаил Бобко

Жарикова так пишет, будто за бугром это применяется практически повсеместно. Похоже на статейку написанной по методичке. Скорее, Жарикова даже не бывала в России. Или просто не ходит в гости. А так три новшества люди сами себе устанавливают. Домовой пылесос видел в отелях, там есть смысл их установки. Статейка ни о чём.