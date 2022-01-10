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Курс валют НБМ на 10 января

Курс валют НБМ на 10 января

Молдавский лей в начале новой рабочей недели еще немного ослабел по отношению к доллару и к евро. В частности, за минувшие выходные дни он уступил американской валюте еще более двух банов, а единой европейской валюте - почти два бана, передает Noi.

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