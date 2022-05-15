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«Каролина» Свечникова вышла во второй раунд плей-офф НХЛ

«Каролина» Свечникова вышла во второй раунд плей-офф НХЛ

«Каролина Харрикейнз» оформил выход во второй раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Команда Рода Бриндамора на своём льду нанесла поражение «Бостон Брюинз» в седьмом матче серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции со счётом 3:2.

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