«Каролина» Свечникова вышла во второй раунд плей-офф НХЛ

«Каролина Харрикейнз» оформил выход во второй раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Команда Рода Бриндамора на своём льду нанесла поражение «Бостон Брюинз» в седьмом матче серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции со счётом 3:2.