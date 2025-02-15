Бывшая жена Хью Джекмана уверена, что его роман завершится через год: “Она знает Хью лучше, чем кто-либо другой”

Актер Хью Джекман, известный своими ролями в культовых блокбастерах, таких как «Люди Икс», и его жена Деборра-Ли Фернесс стали объектами обсуждения после заявления о разводе, которое стало неожиданностью для многих поклонников.
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