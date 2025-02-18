Директор Rheinmetall: Евросоюз посадили за детским столом, пока Россия и США ужинают за взрослым

Глава немецкого военного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью британскому изданию Financial Times заявил, что европейским странам отведено место за детским столом на переговорах по Украине, пока взрослые США и Россия занимаются урегулированием конфликта.
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