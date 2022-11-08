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«Знаю, что я не Брэд Питт. После перехода в «Сити» интерес женщин ко мне вырос в 10 раз». Менди об обвинениях в изнасилованиях

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди дал показания по поводу выдвинутых обвинений. Футболист, которого обвиняют в совершении нескольких изнасилований, в понедельник выступил на заседании Королевского суда Честера.

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