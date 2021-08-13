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Советский Союз эпохи Брежнева. Застойные 70-е годы.(фото)

Советский Союз эпохи Брежнева. Застойные 70-е годы.(фото)

Эпоху Леонида Ильича Брежнева принято называть застоем. Это при том, что он у власти был более десяти лет.

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Дмитрий Соловьев
Автор, что сказать, тогда людей иначе воспитывали и людям прививали более правильные ценности, в плане морали да и вообще. То что сейчас - ТОГДА высмеивали в мультиках.
Александр Пахомов
"... культура-то тех же узбеков куда более древняя, чем наша русская." -Автор, вас случайно не киргизы или узбеки грамоте научили?
Михаил_
Застой был в идеологии и экономике -- потому и не был построен обещанный к 1980 г. коммунизм. Постоянное враньё во всех сферах жизни. Одни и те же лживые лозунги. Всё это надоело до посинения.
Сергей ЮгЗапСиб
"...Всё это надоело до посинения..." ----- Действительно, люди с радостью и надеждой приняли Горбачевскую перестройку с гласностью, ускорением и новым мЫшлением.
Nikolia Vovchenko
Автор скотина "с узбекской культурой"

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