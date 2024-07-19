U-boot: начало Часто командир подводной лодки – человек одного боя. Не в том смысле, что больше чем на один бой его не хватит, а в том, что из всей его службы в истории остаётся только один бой.
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U-boot: начало Часто командир подводной лодки – человек одного боя. Не в том смысле, что больше чем на один бой его не хватит, а в том, что из всей его службы в истории остаётся только один бой.
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