Израиль сравнил свои удары по Сирии с британской атакой флота режима Виши

Удары ВВС Израиля по стратегическим военным объектам в Сирии, одобрил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, «чтобы они не попали в руки джихадистов», а сами атаки сравнил с ударами против союзников нацистов, 10 декабря сообщил советник Нетаньяху Дмитрий Гендельман в своем Telegram-канале.