Души умерших садятся обедать с живыми: традиции и правила поминовения в День всех усопших верных Елена Галицкая2 ноября 2023 года — День всех усопших, день, когда верующие по всему миру собираются, чтобы поминать ушедших из жизни родных и близких.
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