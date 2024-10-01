Российские судьи из-за наследства отправили за решетку вдову своего отца

Дети умершего в 2022 году жителя Краснодара от первого брака — судьи из Анапы и Горячего Ключа — не согласились с тем, что отец оформил генеральную доверенность на все имущество своей гражданской жене, а в завещании указал только рожденную 32 года назад дочь .