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ПОЧЕМУ ПРЫЖКИ АСТРОНАВТОВ НА ЛУНЕ ПОДТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ОНИ ТАМ НЕ БЫЛИ.

ПОЧЕМУ ПРЫЖКИ АСТРОНАВТОВ НА ЛУНЕ ПОДТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ОНИ ТАМ НЕ БЫЛИ.

, ФОТО ПРЫЖКОВ АСТРОНАВТОВ В ГОЛЛИВУДЕ. ПОСМОТРИТЕ ЭТО ВИДЕО, ПРОЧИТАЙТЕ МОЮ СТАТЬЮ И ВЫ ВСЕ ПОЙМЕТЕ.

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