Минэкономики предлагает непубличным компаниям выпускать многоголосые акции

Министерство экономического развития предложило изменить закон «Об акционерных обществах», чтобы предусмотреть в нем возможность для непубличных компаний выпускать один или несколько типов многоголосых привилегированных акций, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на поправки.
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