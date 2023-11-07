Минэкономики предлагает непубличным компаниям выпускать многоголосые акции

Министерство экономического развития предложило изменить закон «Об акционерных обществах», чтобы предусмотреть в нем возможность для непубличных компаний выпускать один или несколько типов многоголосых привилегированных акций, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на поправки.