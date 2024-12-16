Bloomberg: экономика Германии близка к точке невозврата

Экономический потенциал Германии, по данным Bloomberg, упал ниже допандемийного уровня из-за отказа от дешевых российских энергоносителей и плохого положения немецких автоконцернов, конкурирующих с китайскими производителями.
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