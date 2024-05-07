Сотрудники патрульно-постовой службы полиции оказали помощь пожилой паре при возгорании дома в Курганской области

Поздним вечером 3 мая в городе Макушино во время патрулирования улиц наряд патрульно-постовой службы полиции межмуниципального отдела МВД России «Макушинский» в составе старшего сержанта полиции Азамата Сарсенова и сержанта полиции Рустама Абильмаженова увидел гражданина, который стучал в окна одного из домовладений.