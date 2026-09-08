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SPORT24.ru

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Turkish Airlines станет новым титульным спонсором «Ливерпуля» впервые за 17 лет

Turkish Airlines станет новым титульным спонсором «Ливерпуля» впервые за 17 лет

«Ливерпуль» объявил о соглашении с Turkish Airlines, которая с 1 июня 2027 года станет главным партнером клуба.

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