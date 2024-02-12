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Филипп Киркоров вел себя очень скромно на съемках, лишь бы не выгнали

Филипп Киркоров вел себя очень скромно на съемках, лишь бы не выгнали

Певец Филипп Киркоров возвращается, но ведет себя очень осторожно. После возвращения из США Филипп Киркоров случайно прервал свой шопинг, так как получил предложение принять участие в новом сезоне шоу «Маска».

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