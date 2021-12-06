Екатеринин день: что надо сделать 7 декабря, чтобы сохранить семью и привлечь счастье в жизнь

В народном календаре эту дату прозвали Екатерининым днем. Обычно 7 декабря народ открывал санную дорогу: детки катались на санках, а те, кто постарше — на санях, в которые запрягали украшенную лошадь.
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