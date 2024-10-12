Большинство украинских подразделений заполняются мобилизованными от пятидесяти лет и старше. Собранные с улиц пожилые мужчины, брошенные своими командирами на передовую, зачастую в первом же выходе либо попадаю в плен, либо погибают.
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