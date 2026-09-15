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Бизнес журнал. Урал

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Екатеринбург потратит 822 тысячи на вынос гаражей и благоустройство

Екатеринбург потратит 822 тысячи на вынос гаражей и благоустройство

Подрядчик будет хранить каждый гараж до передачи владельцу или до судебного решения о признании объекта бесхозяйным.

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