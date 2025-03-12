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  • Андрей Бедный
    Казахи — это казаки…
  • Gennady Sokolovsky
    Так называемые "казахи" - это сбежавшие КИРГИЗЫ. Учите историю. НЕТ и НИКОГДА не было "казахов".Казахи — это казаки…
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Аферисты не пройдут: мобилизоваться и действовать

Аферисты не пройдут: мобилизоваться и действовать

Телефонное интернет-мошенничество обрело такой размах, что с попытками самыми разными способами выудить немалую сумму денег у доверчивого собеседника или не подкованного в интернет-воровстве обывателя иркутяне сталкиваются чуть ли не каждый день.

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