Аферисты не пройдут: мобилизоваться и действовать

Телефонное интернет-мошенничество обрело такой размах, что с попытками самыми разными способами выудить немалую сумму денег у доверчивого собеседника или не подкованного в интернет-воровстве обывателя иркутяне сталкиваются чуть ли не каждый день.
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