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Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае

Жесткую посадку совершил вертолет Ми-8 в Красноярском крае, сообщает 20 сентября пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в канале ведомства на платформе «Макс».

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